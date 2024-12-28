СМИ: Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Баку из-за буйного пассажира
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Дубая в Москву, экстренно сел в Баку из-за дебоша пьяного россиянина на борту, об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Пассажир рейса рассказал, что мужчина по имени Роман Пахомов зашел на борт в адекватном состоянии, однако принес с собой алкоголь, который стал распивать во время полета. Вскоре он начал пьянеть и стал кричать, оскорблять и пинать членов экипажа.
Дебошира удалось скрутить с помощью пластиковых наручников и клейкой ленты, но Роман их разорвал и попытался разбить иллюминатор. Тогда командир воздушного судна принял решение посадить самолет в столице Азербайджана.
Ранее пассажирский самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Екатеринбурга в Читу, совершил экстренную посадку в Улан-Удэ из-за драки на борту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru