СМИ: Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Баку из-за буйного пассажира

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Дубая в Москву, экстренно сел в Баку из-за дебоша пьяного россиянина на борту, об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Пассажир рейса рассказал, что мужчина по имени Роман Пахомов зашел на борт в адекватном состоянии, однако принес с собой алкоголь, который стал распивать во время полета. Вскоре он начал пьянеть и стал кричать, оскорблять и пинать членов экипажа.