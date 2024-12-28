СМИ: Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Баку из-за буйного пассажира

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Дубая в Москву, экстренно сел в Баку из-за дебоша пьяного россиянина на борту, об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Пассажир рейса рассказал, что мужчина по имени Роман Пахомов зашел на борт в адекватном состоянии, однако принес с собой алкоголь, который стал распивать во время полета. Вскоре он начал пьянеть и стал кричать, оскорблять и пинать членов экипажа.

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Дебошира удалось скрутить с помощью пластиковых наручников и клейкой ленты, но Роман их разорвал и попытался разбить иллюминатор. Тогда командир воздушного судна принял решение посадить самолет в столице Азербайджана.

Ранее пассажирский самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Екатеринбурга в Читу, совершил экстренную посадку в Улан-Удэ из-за драки на борту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:АвиапассажирыСамолеты

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