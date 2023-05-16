СМИ: Самодельный боезапас нашли у АЗС в Курской области

По данным источника канала, снаряд нашли в Рыльске в 20 метрах от заправки. Отмечается, что самоделка была начинена поражающими элементами в виде звёздочек.

«Боеприпас вывезли полигон для уничтожения», - пишет SHOT.

Ранее похожий на взрывчатку предмет в виде небольшой коробки с торчащими проводами и экраном был обнаружен на опоре ЛЭП в Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».