СМИ: Самодельный боезапас нашли у АЗС в Курской области
Самодельный боеприпас, собраный из алюминиевой трубы диаметром около полуметра, был обнаружен у АЗС Energy Oil в Курской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника канала, снаряд нашли в Рыльске в 20 метрах от заправки. Отмечается, что самоделка была начинена поражающими элементами в виде звёздочек.
«Боеприпас вывезли полигон для уничтожения», - пишет SHOT.
Ранее похожий на взрывчатку предмет в виде небольшой коробки с торчащими проводами и экраном был обнаружен на опоре ЛЭП в Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru