СМИ: Рядом с подстанцией «Медведковская» в Сколково обнаружили СВУ
Самодельное взрывное устройство обнаружили рядом с подстанцией «Медведковская» в столичном Сколково. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, СВУ — шашка мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
«Шашку разместили на газораспределительном пульте на улице Алессандро Вольта в Можайском районе», - отмечается в сообщении.
Устройство обезвредили саперы.
Ранее в подмосковном Красногорске сдетонировало взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой. В результате пострадал ребенок, ему частично ампутировали пальцы, пишет «Свободная пресса».
