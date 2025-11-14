СМИ: Рядом с подстанцией «Медведковская» в Сколково обнаружили СВУ

Самодельное взрывное устройство обнаружили рядом с подстанцией «Медведковская» в столичном Сколково. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, СВУ — шашка мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

«Шашку разместили на газораспределительном пульте на улице Алессандро Вольта в Можайском районе», - отмечается в сообщении.

Устройство обезвредили саперы.

Ранее в подмосковном Красногорске сдетонировало взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой. В результате пострадал ребенок, ему частично ампутировали пальцы, пишет «Свободная пресса».

