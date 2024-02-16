СМИ: Рюкзак с 33 млн рублей похитили у жителя Москвы в День влюбленных
Житель Москвы в День всех влюблённых лишился рюкзака, в котором находилась крупная сумма денег, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Собеседник телеканала уточнил, что поздним вечером 14 февраля возле магазина на улице Московская в Новой Москве неизвестный выхватил у пострадавшего рюкзак, в котором лежали 33 млн рублей.
Источник указал, что злоумышленник был одет в чёрную одежду и оранжевый жилет. В настоящее время полиция ведёт розыск грабителя.
Ранее в Химках у отделения Сбера грабители отняли сумку, в которой находились 48 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Рюкзак с 33 млн рублей похитили у жителя Москвы в День влюбленных
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru