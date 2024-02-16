СМИ: Рюкзак с 33 млн рублей похитили у жителя Москвы в День влюбленных

Собеседник телеканала уточнил, что поздним вечером 14 февраля возле магазина на улице Московская в Новой Москве неизвестный выхватил у пострадавшего рюкзак, в котором лежали 33 млн рублей.

Источник указал, что злоумышленник был одет в чёрную одежду и оранжевый жилет. В настоящее время полиция ведёт розыск грабителя.

Ранее в Химках у отделения Сбера грабители отняли сумку, в которой находились 48 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

