СМИ: Рюкзак с 33 млн рублей похитили у жителя Москвы в День влюбленных

Житель Москвы в День всех влюблённых лишился рюкзака, в котором находилась крупная сумма денег, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

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Собеседник телеканала уточнил, что поздним вечером 14 февраля возле магазина на улице Московская в Новой Москве неизвестный выхватил у пострадавшего рюкзак, в котором лежали 33 млн рублей.

Источник указал, что злоумышленник был одет в чёрную одежду и оранжевый жилет. В настоящее время полиция ведёт розыск грабителя.

Ранее в Химках у отделения Сбера грабители отняли сумку, в которой находились 48 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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