СМИ: Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Жителям Нидерландов предсказали рост счетов на электроэнергию на 2500 евро

Швейцария ввела эмбарго на поставки военных товаров России и Украине

Суд продлил на полгода арест Яшина* по делу о фейках об армии

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

По мнению редакции, это может быть связано с резким спадом потребления электроэнергии из-за поражения объектов энергетической инфраструктуры.

Расположенную на западе Украины Ровенскую АЭС перевели в аварийный режим работы, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».

Москву начали украшать к новогодним и рождественским праздникам

Крупный пожар в трехэтажном хостеле в Московской области потушен

Крупный пожар в трехэтажном хостеле в Московской области потушен Автозавод «Москвич» вновь запустил сборочные конвейеры Центр госуслуг района Ивановское открылся после капремонта Родители столичных одиннадцатиклассников смогут сдать пробный ЕГЭ Москву начали украшать к новогодним и рождественским праздникам

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: