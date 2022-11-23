СМИ: Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы

Расположенную на западе Украины Ровенскую АЭС перевели в аварийный режим работы, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».

Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы

По мнению редакции, это может быть связано с резким спадом потребления электроэнергии из-за поражения объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил об аварийной остановке энергоблоков Южно-Украинской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rnpp.rv.ua
ТЕГИ:ЭнергетикаРакетный УдарУкраинаАЭС
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