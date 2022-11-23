Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы
Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалей в своём Telegram-канале заявил, что в настоящее время отсутствует напряжение в большинстве общин области.
По его словам, это произошло в результате массовых ракетных ударов по объектам энергетики Украины.
«Кроме того, часть города Хмельницкий без воды. Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы. Детали позже», - добавил Гамалей.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил об аварийной остановке энергоблоков Южно-Украинской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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