Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалей в своём Telegram-канале заявил, что в настоящее время отсутствует напряжение в большинстве общин области.

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По его словам, это произошло в результате массовых ракетных ударов по объектам энергетики Украины.

«Кроме того, часть города Хмельницкий без воды. Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы. Детали позже», - добавил Гамалей.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил об аварийной остановке энергоблоков Южно-Украинской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rnpp.rv.ua
ТЕГИ:Ракетный УдарЭнергетикаУкраинаАЭС
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