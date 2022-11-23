Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы

По его словам, это произошло в результате массовых ракетных ударов по объектам энергетики Украины.

«Кроме того, часть города Хмельницкий без воды. Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы. Детали позже», - добавил Гамалей.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил об аварийной остановке энергоблоков Южно-Украинской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».