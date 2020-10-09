СМИ: Ростовский депутат признался в хищении газа
Депутат законодательного собрания Ростовской области Игорь Кундрат признался в хищении газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
В региональном управлении СК РФ сообщили, что депутат, возглавлявший коммерческую организацию, по предварительному сговору с неустановленными лицами, похитили природного газа на 44 миллиона рублей. Преступление совершено с помощью специальной компьютерной программы, занижавшей на приборах учёта фактический объём поставляемого газа на предприятие, которым руководил подозреваемый.
Было возбуждено уголовное дело о крупной краже по предварительному сговору. Подозреваемый задержан. Источник РИА Новости сообщает, что речь идет о Кундрате, который признал вину и был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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