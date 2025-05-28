Тело школьницы обнаружено в подъезде дома в Екатеринбурге
Тело мертвой школьницы обнаружили в Екатеринбурге в подъезде одного из домов. Произошло это в Чкаловском районе областного центра, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По его сведениям, в момент обнаружения на теле уже проступили трупные пятна. По предварительным данным, на вид девочке в районе 12 лет. Другие подробности пока не приводятся.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», официально правоохранительные органы пока никак не комментируют произошедшее. В частности, от комментариев отказались после запроса в Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru