Тело школьницы обнаружено в подъезде дома в Екатеринбурге

Тело мертвой школьницы обнаружили в Екатеринбурге в подъезде одного из домов. Произошло это в Чкаловском районе областного центра, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По его сведениям, в момент обнаружения на теле уже проступили трупные пятна. По предварительным данным, на вид девочке в районе 12 лет. Другие подробности пока не приводятся.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», официально правоохранительные органы пока никак не комментируют произошедшее. В частности, от комментариев отказались после запроса в Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области.

