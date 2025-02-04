СМИ: Россиянка на байке погибла в ДТП в Таиланде
Россиянка Анастасия Шемчук погибла в ДТП на курорте Пхукет (Таиланд). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
После ДТП врачи около двух недель боролись за жизнь пациентки и занимались поисками доноров крови. Исследования показали, что мозг Шемчук больше не функционирует, и россиянку отключили от аппаратов жизнеобеспечения.
Известно, что жительница Подмосковья находилась в Таиланде с 14-летним сыном и мужем. Авария произошла 20 января в районе Равай — Шемчук ехала на байке с сыном и врезалась в автомобиль.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, ее сын вылетел на дорогу и не получил серьезных травм. Несколько десятков человек откликнулись на призыв стать донором крови.
Ранее стало известно, что россиянин погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде, его жена попала в больницу с тяжелыми травмами после наезда мотоцикла при переходе улицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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