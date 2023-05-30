СМИ: Россиянка и сотрудники спецслужб погибли при крушении яхты в Италии
Четыре человека, в том числе 50-летняя уроженка России Анна Божкова, погибли при крушении моторной яхты на озере Лаго-Маджоре в Италии. Об этом сообщает портал VareseNews.
Инцидент произошел 28 мая, 16-метровое прогулочное судно с 25 пассажирами затонуло в районе селения Лизанца, пишет «Свободная пресса». Яхта перевернулась из-за внезапно налетевшего сильного вихря. Большинство находившихся на борту самостоятельно доплыли до берега, нескольких человек подняли из воды спасатели.
В результате ЧП погибла «женщина российского происхождения», которая давно жила в Варезе вместе с мужем-капитаном судна. Жертвами крушения стали 53-летний работавший на спецслужбы гражданин Израиля, а также 62-летний мужчина и 53-летняя женщина — сотрудники секретных служб Италии, отмечает телеканал «360».
Прокуратура города Бусто-Арсицио расследует все обстоятельства инцидента.
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