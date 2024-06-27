СМИ: Россиянин дважды пытался выйти из летящего в Минеральные Воды самолета

Россиянин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, дважды пытался выйти из летящего в Минеральные Воды самолёта. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

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Уточняется, что инцидент произошёл на борту лайнера авиакомпании «Россия», который летел из Красноярска. Пассажир по имени Вадим сначала заявил стюардессам, что самолёт преследуют истребители и вертолёты, после чего обвинил их в том, что от пассажиров скрывают отсутствие одной турбины.

Когда мужчина задал вопрос о танцующем в салоне зелёном мальчике бортпроводники лишний раз убедились в том, что состояние пассажира далеко от адекватного. В итоге Вадим дважды попытался открыть двери самолёта, но оба раза экипаж успел преградить ему дорогу.

В финале мужчина начал буйствовать и приставать к другим пассажирам, поэтому его пришлось скрутить. По прибытии в Минеральные Воды его передали сотрудникам полиции.

Ранее пьяный пассажир «Аэрофлота» трижды ударил вилкой в плечо мужчину, который попросил слушать музыку в наушниках, сообщает 360.ru.

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Фото: rossiya-airlines.com
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