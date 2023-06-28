СМИ: Россия будет добиваться выдачи Никиты Кислицына из Казахстана

Собеседник агентства уточнил, что в Казахстан будет направлен соответствующий запрос об экстрадиции россиянина, который в России обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Ранее в компании F.A.C.C.T заявили, что Кислицын был задержан в Казахстане по запросу США. В России он объявлен в розыск, а Тверской суд Москвы заочно арестовал его на два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

