СМИ: Российского бизнесмена арестовали в США за избиение своей дочери
Бизнесмена из России 37-летнего Андрея Севастьянова арестовали во Флориде за жестокое обращение с двухлетней дочерью, сообщил Telegram-канал SHOT.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как Севастьянов, отдыхая с семьей в спа-комплексе, проявляет агрессию к своему ребенку, в том числе пихает ее и толкает. На следующий день после инцидента к нему в дом пришла полиция, бизнесмен оказал сопротивление при задержании, однако был доставлен в отдел.
Судья арестовала россиянина и запретила ему контактировать с ребёнком. Мужчине предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, причинении тяжких телесных повреждений и сопротивлении аресту.
Уточняется, что Севастьянов занимается продвижением бренда продукции для ногтей LiNTO Beauty, для чего и приехал в США. Однако на суде он заявил, что является туристом и планирует покинуть США 12 июня.
Ранее разыскиваемого за насильственные действия сексуального характера с угрозой расправы россиянина депортировали из Таиланда, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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