СМИ: Российского бизнесмена арестовали в США за избиение своей дочери

Судья арестовала россиянина и запретила ему контактировать с ребёнком. Мужчине предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, причинении тяжких телесных повреждений и сопротивлении аресту.

Уточняется, что Севастьянов занимается продвижением бренда продукции для ногтей LiNTO Beauty, для чего и приехал в США. Однако на суде он заявил, что является туристом и планирует покинуть США 12 июня.

Ранее разыскиваемого за насильственные действия сексуального характера с угрозой расправы россиянина депортировали из Таиланда, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

