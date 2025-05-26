СМИ: Российского бизнесмена арестовали в США за избиение своей дочери

Бизнесмена из России 37-летнего Андрея Севастьянова арестовали во Флориде за жестокое обращение с двухлетней дочерью, сообщил Telegram-канал SHOT.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Севастьянов, отдыхая с семьей в спа-комплексе, проявляет агрессию к своему ребенку, в том числе пихает ее и толкает. На следующий день после инцидента к нему в дом пришла полиция, бизнесмен оказал сопротивление при задержании, однако был доставлен в отдел.

В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт ко Дню Победы

Судья арестовала россиянина и запретила ему контактировать с ребёнком. Мужчине предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, причинении тяжких телесных повреждений и сопротивлении аресту.

Уточняется, что Севастьянов занимается продвижением бренда продукции для ногтей LiNTO Beauty, для чего и приехал в США. Однако на суде он заявил, что является туристом и планирует покинуть США 12 июня.

Ранее разыскиваемого за насильственные действия сексуального характера с угрозой расправы россиянина депортировали из Таиланда, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеФлорида

Горячие новости

Все новости

партнеры