В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт ко Дню Победы

Россиянина, который по заданию украинского куратора готовил теракт к 9 Мая, задержали в Калининграде. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Задержан гражданин РФ, 2000 г.р... планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - отметили в спецслужбе.

По данным ФСБ, фигурант добровольно вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию. Злоумышленник получил задание от украинского куратора через мессенджер Telegram и планировал подорвать взрывное устройство на маршруте следования парадной колонны военных.

Правоохранители возбудили уголовное дело о содействии террористической и диверсионной деятельности. Злоумышленника заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Тверской области двух подростков, готовивших поджог одного из зданий Минобороны в преддверии 9 Мая, пишет RT.

