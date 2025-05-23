В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт ко Дню Победы
Россиянина, который по заданию украинского куратора готовил теракт к 9 Мая, задержали в Калининграде. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Задержан гражданин РФ, 2000 г.р... планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - отметили в спецслужбе.
По данным ФСБ, фигурант добровольно вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию. Злоумышленник получил задание от украинского куратора через мессенджер Telegram и планировал подорвать взрывное устройство на маршруте следования парадной колонны военных.
Правоохранители возбудили уголовное дело о содействии террористической и диверсионной деятельности. Злоумышленника заключили под стражу.
Ранее ФСБ задержала в Тверской области двух подростков, готовивших поджог одного из зданий Минобороны в преддверии 9 Мая, пишет RT.
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