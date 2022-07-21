СМИ: российский теннисист Карен Хачанов стал жертвой немецких грабителей
Грабители обокрали номер российского теннисиста Карена Хачанова, принимающего участие в турнире в немецком Гамбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Собеседник агентства уточнил, что преступники «вытащили всё даже из сейфа».
«Специальные службы принимают меры по идентификации грабителей», - добавил источник.
Ранее газета The Sun со ссылкой на собственные источники сообщила, что во время съёмок фильма «Миссия невыполнима - 7» неизвестные угнали автомобиль BMW, принадлежащий американскому актёру Тому Крузу.
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