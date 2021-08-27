СМИ: на съёмках фильма «Миссия невыполнима - 7» ограбили Тома Круза

Неизвестные угнали автомобиль BMW, в котором находились личные вещи американского актёра Тома Круза, сообщает газета The Sun со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания рассказал, что инцидент произошёл во время съёмок фильма «Миссия невыполнима - 7» (Mission: Impossible 7). Автомобиль стоимостью около 100 тысяч фунтов стерлингов похитили со стоянки отеля в Бирмингеме, а находившиеся в нём вещи Круз оценил в несколько тысяч фунтов.

Найти угнанный BMW полиции помогла установленная в машине электронная система слежения, однако принадлежащие актёру вещи исчезли.

Ранее у российской актрисы и модели Анны Калашниковой похитили чемодан с драгоценностями на 10 миллионов рублей, сообщает телеканал «МИР 24».

