СМИ: Российский бизнесмен Асланян покончил с собой в Москве
31 октября 202219:41
Российский ресторанный бизнесмен Артем Асланян покончил с собой в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Его тело было найдено на территории элитного жилого комплекса «Воробьевы горы».
По данным СМИ, перед смертью Асланян отправил сообщение матери, в котором сказал, что ему «вообще все надоело».
Асланян был учредителем компании премиум-доставки суши и роллов, сети донерных «Истанбул Кебаб» и других проектов, связанных с ресторанным бизнесом. Ему было 39 лет.
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31 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru