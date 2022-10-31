СМИ: Российский бизнесмен Асланян покончил с собой в Москве

Российский ресторанный бизнесмен Артем Асланян покончил с собой в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Его тело было найдено на территории элитного жилого комплекса «Воробьевы горы».

По данным СМИ, перед смертью Асланян отправил сообщение матери, в котором сказал, что ему «вообще все надоело».

Асланян был учредителем компании премиум-доставки суши и роллов, сети донерных «Истанбул Кебаб» и других проектов, связанных с ресторанным бизнесом. Ему было 39 лет.

