СМИ: Российский бизнесмен Асланян покончил с собой в Москве

Российский ресторанный бизнесмен Артем Асланян покончил с собой в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Его тело было найдено на территории элитного жилого комплекса «Воробьевы горы».

По данным СМИ, перед смертью Асланян отправил сообщение матери, в котором сказал, что ему «вообще все надоело».

Асланян был учредителем компании премиум-доставки суши и роллов, сети донерных «Истанбул Кебаб» и других проектов, связанных с ресторанным бизнесом. Ему было 39 лет.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БизнесСамоубийство
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