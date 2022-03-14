Хорватия задумалась о формировании собственной системы ПРО
Президент Хорватии Зоран Миланович после падения в Загребе беспилотника заявил о необходимости иметь национальную систему противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное информационное агентство HINA.
Миланович пообещал требовать от правительства начать формирование системы ПВО, которой сейчас в стране нет.
Предположительно беспилотник Ту-141 «Стриж» советского производства упал в одном из жилых районов Загреба в ночь на 11 марта. На месте падения была обнаружена воронка, никто не пострадал, было повреждено несколько автомобилей. Аппарат прилетел со стороны Украины.
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