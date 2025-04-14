СМИ: Российские туристы пожаловались на выбросы мазута в ОАЭ

Уточняется, что разливы мазута замечены у отелей Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah. Туристы также отмечают сильный специфический запах, который разносится на несколько километров.

По данным Telegram-канала Readovka, причиной произошедшего мог стать затонувший нефтяной танкер в ОАЭ.

В понедельник также стало известно о новых выбросах мазута на нескольких участках береговой линии Анапы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

