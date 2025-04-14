СМИ: Российские туристы пожаловались на выбросы мазута в ОАЭ
Россияне сообщили о выбросах мазута на побережье Эль-Фуджайры в Объединенных Арабских Эмирах (ОАЭ), сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что разливы мазута замечены у отелей Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah. Туристы также отмечают сильный специфический запах, который разносится на несколько километров.
По данным Telegram-канала Readovka, причиной произошедшего мог стать затонувший нефтяной танкер в ОАЭ.
В понедельник также стало известно о новых выбросах мазута на нескольких участках береговой линии Анапы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru