СМИ: Российские туристы пострадали в Турции во время камнепада
9 августа 202419:04
Двое туристов из России пострадали в результате камнепада в каньоне Саклыкент в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает телеканал NTV.
В публикации говорится, что к месту инцидента вызвали медиков и спасателей, которые эвакуировали получивших переломы россиян.
«После происшествия вход в каньон закрыли», - отмечает NTV.
Ранее байкерша и блогер из России Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, погибла в Турции в результате автомобильной аварии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru