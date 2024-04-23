СМИ: Росгвардейцы из Чечни угрожали задержавшим Цакаева полицейским
Росгвардейцы из Чеченской республики угрожали автоматами полицейским, требуя отдать им главу МЧС Чечни Алихана Цакаева, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл на ФКПП «Герзельский мост» на границе Чечни и Дагестана. По данным канала, после задержания министр продолжил оскорблять сотрудников полиции и ударил двоих из них.
Через некоторое время на КПП приехали неизвестные вооруженные лица, которые, по предварительным данным, являются бойцами Росгвардии Чечни. Они потребовали выдать им Цакаева, а также его внедорожник. При этом они специально демонстрировали свои автоматы, а один из них несколько раз ударил полицейского.
Вместе с ними приехал сотрудник ДПС из Чечни, который намеревался забрать автомобиль Цакаева и уже на территории республики выписать протокол за нарушение ПДД.
Отмечается, что полицейские в итоге подчинились вооруженным людям из Чечни, Цакаев на своём внедорожнике уехал в сопровождении силовиков.
Ранее в ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу заявили, что задержанный на ФКПП «Герзельский мост» водитель внедорожника двигался по встречной полосе, при задержании оказал активное сопротивление и попытался скрыться. В итоге автомобиль был остановлен принудительно с применением специального инженерного заграждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru