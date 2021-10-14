СМИ: родители подростка, стрелявшего у школы в Москве, отделались штрафом
Родителей 17-летнего подростка, который устроил стрельбу из страйкбольного оружия у школы на юго-западе Москвы, оштрафовали на 500 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что на родителей молодого человека составили протокол по статье КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».
Ранее полиция Москвы задержала подростка, стрелявшего недалеко от школы на Ленинском проспекте. По информации ряда СМИ, молодой человек является тик-токером, который снимал видео для соцсети.
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