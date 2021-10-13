СМИ: полиция задержала мужчину, стрелявшего у московской школы

Молодого человека, стрелявшего недалеко от школы на Ленинском проспекте в Москве, задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что изъятое у стрелка оружие оказалось страйкбольным, пострадавших в результате инцидента нет. В столичном Департаменте образования, в свою очередь, рассказали, что персоналу школы на улице Фотиевой полиция дала распоряжение не покидать здания, в настоящее время всех детей отпустили по домам.

Издание Readovka пишет, что задержанным оказался 17-летний Александр Соболев. Он несколько раз выстрелил в воздух возле школ №1260 и №1265. В его доме работают силовики.

Источник Ura.ru утверждает, что молодой человек является тик-токером, который снимал видео для соцсети.

Ранее студент-первокурсник Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. От его рук погибли шесть человек, более 40 получили огнестрельные ранения, некоторые также пострадали, выпрыгивая из окон.





