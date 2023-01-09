СМИ: режиссёр Михалков остается в реанимации

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков по-прежнему находится в отделении реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя больницы.

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«Пациент находится в отделении реанимации», - сказал источник.

Михалков был госпитализирован с гриппом 5 января. В пресс-службе режиссёра подтвердили факт госпитализации, однако не стали уточнять какие-либо детали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр YouTube
ТЕГИ:КинорежиссёрГоспитализацияРеанимацияГриппНикита Михалков
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