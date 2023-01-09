СМИ: режиссёр Михалков остается в реанимации
9 января 202315:40
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков по-прежнему находится в отделении реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя больницы.
«Пациент находится в отделении реанимации», - сказал источник.
Михалков был госпитализирован с гриппом 5 января. В пресс-службе режиссёра подтвердили факт госпитализации, однако не стали уточнять какие-либо детали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+2 754 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+2 990 / сут.
- Правительство установило специальные выплаты для медиков дефицитных специальностей
- Кулеба: Никто из союзников не помог Киеву в достаточной степени
- Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма
- Экс-наставник сборной Бельгии Мартинес возглавил команду Португалии
- СМИ: режиссёр Михалков остается в реанимации
- Хирург назвала самые популярные пластические операции
- Власти Польши заявили, что Варшава может передать Киеву несколько танков Leopard
- Японский политолог заявил, что отношения между ВСУ и Зеленским становятся хуже
- Собянин открыл после реконструкции Старорублёвский путепровод
- Врач назвал самый вредный тип наушников
9 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru