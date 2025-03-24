СМИ: Актрису Аллу Казакову госпитализировали с сотрясением мозга
Актриса «Электротеатра «Станиславский» Алла Казакова была госпитализирована с сотрясением мозга. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.
В сообщении говорится, что артистка попала в больницу после того, как её ударили в этом же театре.
Как пишет Telegram-канал Mash, у Казаковой возник конфликт с женой режиссёра Бориса Юхананова Марией Беляевой. Последняя обвинила коллегу в непрофессионализме, а также ударила в нос.
Ранее в СМИ появилась информация, что гребца-байдарочника Кирилла Ляпунова избила группа неизвестных. Сам спортсмен заявил, что не помнит, как получил травмы во время инцидента в центре Москвы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru