СМИ: Актрису Аллу Казакову госпитализировали с сотрясением мозга

В сообщении говорится, что артистка попала в больницу после того, как её ударили в этом же театре.

Как пишет Telegram-канал Mash, у Казаковой возник конфликт с женой режиссёра Бориса Юхананова Марией Беляевой. Последняя обвинила коллегу в непрофессионализме, а также ударила в нос.

Ранее в СМИ появилась информация, что гребца-байдарочника Кирилла Ляпунова избила группа неизвестных. Сам спортсмен заявил, что не помнит, как получил травмы во время инцидента в центре Москвы, сообщает RT.

