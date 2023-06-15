СМИ: Режим ЧС ввели в селе Курковичи Брянской области из-за обстрелов ВСУ

На территории брянского села Курковичи Брянской области ввели режим ЧС из-за обстрелов ВСУ, передает Telegram-канал Shot.

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По информации СМИ, накануне украинские снаряды прилетели в детский сад, в результате чего было разрушено здание на территории садика. Никто из детей или сотрудников не пострадал.

Уточняется, что по селу украинская сторона выпустила пять артиллерийских снарядов. Районная администрация ввела режим ЧС и перевела полицейских в степень готовности №1.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что два человека пострадали при обстреле деревни Грудская Севского района Брянской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
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