СМИ: Режим ЧС ввели в селе Курковичи Брянской области из-за обстрелов ВСУ

По информации СМИ, накануне украинские снаряды прилетели в детский сад, в результате чего было разрушено здание на территории садика. Никто из детей или сотрудников не пострадал.

Уточняется, что по селу украинская сторона выпустила пять артиллерийских снарядов. Районная администрация ввела режим ЧС и перевела полицейских в степень готовности №1.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что два человека пострадали при обстреле деревни Грудская Севского района Брянской области, напоминает RT.

