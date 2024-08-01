СМИ: Режим ЧС ввели в Нижнем Тагиле, где рухнул подъезд многоэтажки

Режим ЧС введен в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение подъезда, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

СМИ: Повторное частичное обрушение произошло в многоэтажке в Нижнем Тагиле

Отмечается, что еще два человека могут оставаться под завалами.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал на место происшествия. Глава региона поручил оказать необходимую помощь пострадавшим и разместить жителей дома в безопасных пунктах.

Прокуратура Свердловской области начала проверку. Ведомство выяснит, когда проводилось обследование газового оборудования и ремонт инженерных конструкций.

Ранее стало известно, что после взрыва в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, напоминает «Свободная пресса».

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