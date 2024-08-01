СМИ: Режим ЧС ввели в Нижнем Тагиле, где рухнул подъезд многоэтажки

Отмечается, что еще два человека могут оставаться под завалами.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал на место происшествия. Глава региона поручил оказать необходимую помощь пострадавшим и разместить жителей дома в безопасных пунктах.

Прокуратура Свердловской области начала проверку. Ведомство выяснит, когда проводилось обследование газового оборудования и ремонт инженерных конструкций.

Ранее стало известно, что после взрыва в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, напоминает «Свободная пресса».

