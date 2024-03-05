СМИ: Рецидивист сбежал из психбольницы в Екатеринбурге
Неоднократно судимый мужчина сбежал из Свердловской областной клинической психиатрической больницы в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Лента.ру».
Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошёл ещё 1 марта.
Уточняется, что сбежавший мужчина находился в лечебнице в ожидании судебно-психиатрической экспертизы, которая была назначена перед передачей материалов его уголовного дела в суд.
«Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение. Проводятся проверочные мероприятия», - заключил собеседник.
Ранее правоохранители задержали пациента психбольницы в Новосибирске, который напал на женщину –медработника и сбежал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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