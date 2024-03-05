СМИ: Рецидивист сбежал из психбольницы в Екатеринбурге

Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошёл ещё 1 марта.

Уточняется, что сбежавший мужчина находился в лечебнице в ожидании судебно-психиатрической экспертизы, которая была назначена перед передачей материалов его уголовного дела в суд.

«Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение. Проводятся проверочные мероприятия», - заключил собеседник.

Ранее правоохранители задержали пациента психбольницы в Новосибирске, который напал на женщину –медработника и сбежал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».