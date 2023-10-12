СМИ: Ресторатор Пинский врезался в столб и разбил голову
Ресторатор Антон Пинский разбил голову во время прогулки по центру Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, на Большой Якиманке новый совладелец Starbucks и Domino's Pizza отвлекся, когда переходил дорогу, и врезался головой в столб.
После этого Пинский дошёл до ближайшего ресторана, где попросил о помощи. Вызванные на место происшествия медики зафиксировали у него послеобморочное состояние и открытую рану головы.
Отмечается, что ресторатор от госпитализации отказался - после обработки раны он вместо больницы отправился домой. По последним данным, Пинский чувствует себя нормально.
Ранее рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский приобрели активы пиццерии Domino's Pizza в России, после чего сеть переименовали в Doмиnо Pizza, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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