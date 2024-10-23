СМИ: Рэпера Гуфа задержали в Апрелевке

По данным СМИ, рано утром 23 октября Долматов приставал к неизвестной девушке, та позвала на помощь своего брата.

В ходе завязавшейся драки рэпер ударил своего соперника по уху, у самого музыканта повреждена рука.

Потерпевший написал заявление на исполнителя. Мужчин доставили для выяснения обстоятельств в отделение полиции.

Ранее певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюкоза, оштрафовали на пять тысяч рублей за прием запрещенных веществ.

