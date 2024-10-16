СМИ: Дочь Клинта Иствуда задержали после драки с мужем
16 октября 202411:00
Полиция в США задержала дочь актера Клинта Иствуда актрису и модель Франческу Иствуд, сообщает Газета.Ru.
Поводом для этого стало заявление её супруга, которому она нанесла побои вовремя, когда тот управлял автомобилем. В настоящее время дочь знаменитого актера уже на свободе. Её отпустили под залог в размере $50 тысяч.
Ранее актера Пола Андерсона из «Острых козырьков» оштрафовали за хранение наркотиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru