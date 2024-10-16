СМИ: Дочь Клинта Иствуда задержали после драки с мужем

Полиция в США задержала дочь актера Клинта Иствуда актрису и модель Франческу Иствуд, сообщает Газета.Ru.

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Поводом для этого стало заявление её супруга, которому она нанесла побои вовремя, когда тот управлял автомобилем. В настоящее время дочь знаменитого актера уже на свободе. Её отпустили под залог в размере $50 тысяч.

Ранее актера Пола Андерсона из «Острых козырьков» оштрафовали за хранение наркотиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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