СМИ: Рейс из Петербурга в Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Лайнер Airbus A319, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, экстренно приземлился в аэропорту Минеральных Вод. Об этом со ссылкой на представителя оперативных служб сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что причиной посадки стала возникшая в полёте техническая проблема.
По данным источника, самолёт не имеет видимых повреждений, специалисты проводят технический осмотр лайнера. По предварительной информации, пострадавших среди пассажиров нет.
Ранее вертолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе города Ванадзор в 132 км к северу от Еревана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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