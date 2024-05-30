СМИ: Рейс из Петербурга в Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах

Собеседник агентства уточнил, что причиной посадки стала возникшая в полёте техническая проблема.

По данным источника, самолёт не имеет видимых повреждений, специалисты проводят технический осмотр лайнера. По предварительной информации, пострадавших среди пассажиров нет.

Ранее вертолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе города Ванадзор в 132 км к северу от Еревана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

