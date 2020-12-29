СМИ: Ребёнок погиб в результате землетрясения в Хорватии
Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло на территории Хорватии, сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 42 км к юго-востоку от Загреба и в 14 км к западу от города Сисак. Также о толчках сообщали жители Белграда и юго-восточных регионов Австрии.
По данным местной газеты «Ютарни лист», сильно пострадал хорватский город Петриня, который также находился близко к эпицентру сейсмособытия, повреждены местная больница и детский сад. Издание сообщает, что из-за обрушения погиб ребёнок.
По оценке мэра Петриня Даринко Думбовича, разрушена «практически половина города».
Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.
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