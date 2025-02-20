СМИ: Разгерметизация лайнера авиакомпании NordStar произошла во время полета
Разгерметизация произошла во время полета лайнера Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, следовавшего из Красноярска в Норильск. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел 18 февраля. Экипаж доложил о произошедшем и начал экстренное снижение до эшелона 100.
Командиром экипажа было принято решение следовать на аэродром назначения. Самолет благополучно приземлился в воздушной гавани, пострадавших нет.
Ранее направлявшийся из Уфы в Новый Уренгой лайнер авиакомпании «Ямал» (Россия) подал сигнал бедствия и совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Тюмени. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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