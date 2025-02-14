В Турции самолет вынужденно сел из-за драки украинской пары с двумя женщинами

Самолет, летевший из Антальи в Астану, вынужденно сел в турецком Эрзуруме из-за драки украинской пары с двумя женщинами. Об этом пишет турецкое издание Sözcü.

По его данным, в первые минуты полета на борту произошел конфликт.

«Спор между украинской парой и казахстанскими женщинами перерос в драку, несмотря на усилия стюардесс. После этого пилот совершил вынужденную посадку в Эрзуруме», — говорится в материале.

Пара украинцев и две женщины из Казахстана подали жалобы друг на друга. В аэропорту правоохранители задержали четырех пассажиров, их доставили в полицейский участок. Также участники конфликта прошли медицинский контроль.

После инцидента самолет пробыл около часа в аэропорту Эрзурума, затем борт продолжил полет в Астану.

Ранее в Париже пассажир самолета напал на стюардессу и выпрыгнул из лайнера на высоте три с половиной метра перед вылетом в Мадрид, пишет 360.ru. Мужчину задержали.

