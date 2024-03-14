СМИ рассказали подробности крушения Ми-8 с вахтовиками на Колыме

Издание ссылается на Telegram-канал Shot, источник которого заявил, что экспертам предстоит выяснить, почему не сработала противообледенительная система (ПОС).

Уточняется, что на борту вертолёта находились три члена экипажа и 17 вахтовиков. В результате крушения погиб 40-летний бортмеханик. В больнице в тяжёлом состоянии находятся командир судна и второй пилот, а также двое из рабочих.

По факту жёсткой посадки вертолёта, который следовал по маршруту «посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан», возбуждено уголовное дело.

Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что причиной инцидента с вертолётом Ми-8 в Магаданской области, по предварительным данным, стала неисправность двигателя, сообщает RT.

