СМИ рассказали подробности крушения Ми-8 с вахтовиками на Колыме
Причиной крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области стало попадание в зону сильного обледенения, из-за чего у воздушного судна отказал двигатель, сообщает Life.ru.
Издание ссылается на Telegram-канал Shot, источник которого заявил, что экспертам предстоит выяснить, почему не сработала противообледенительная система (ПОС).
Уточняется, что на борту вертолёта находились три члена экипажа и 17 вахтовиков. В результате крушения погиб 40-летний бортмеханик. В больнице в тяжёлом состоянии находятся командир судна и второй пилот, а также двое из рабочих.
По факту жёсткой посадки вертолёта, который следовал по маршруту «посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан», возбуждено уголовное дело.
Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что причиной инцидента с вертолётом Ми-8 в Магаданской области, по предварительным данным, стала неисправность двигателя, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru