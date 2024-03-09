СМИ: Два человека погибли при крушении вертолета Нацгвардии в Техасе

Вертолет Национальной гвардии США разбился в штате Техас, погибли два человека. Об этом сообщило местное подразделение телекомпании NBC.

В американском штате Теннесси разбился одномоторный самолет

По данным СМИ, ЧП произошло в городе Ла-Грулла у границы с Мексикой. Как отметил представитель местных властей, крушение потерпел военный вертолет. Он работал с пограничным патрулем по федеральному заданию.

В результате происшествия погибли как минимум два человека, предположительно, четверо получили тяжелые ранения.

Ранее на Гавайях приземлился вертолет, лопасти которого отказали во время полета. На борту находились пилот и четыре пассажира, один из них пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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