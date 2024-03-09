СМИ: Два человека погибли при крушении вертолета Нацгвардии в Техасе
Вертолет Национальной гвардии США разбился в штате Техас, погибли два человека. Об этом сообщило местное подразделение телекомпании NBC.
По данным СМИ, ЧП произошло в городе Ла-Грулла у границы с Мексикой. Как отметил представитель местных властей, крушение потерпел военный вертолет. Он работал с пограничным патрулем по федеральному заданию.
В результате происшествия погибли как минимум два человека, предположительно, четверо получили тяжелые ранения.
Ранее на Гавайях приземлился вертолет, лопасти которого отказали во время полета. На борту находились пилот и четыре пассажира, один из них пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru