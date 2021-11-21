СМИ раскрыли личность мужчины, чье тело выпало из багажника в Ленобласти

По их данным, был убит 50-летний Аркади Казинян из Еревана. Уточняется, что погибший жил в Петербурге с 1996 года, владел шиномонтажным бизнесом.

Известно, что водителя вместе с двумя пассажирами, пытавшихся скрыться в лесу, задержали. По сообщениям СМИ, мужчину убили гаражном кооперативе «Лагуна» в Калининском районе Петербурга.

Ранее сообщалось, что из автомобиля Mitsubishi Galant, врезавшегося в ограждение, выпало тело мужчины. Как сообщили правоохранители, владельцем транспортного средства является 57-летний жителю Оренбургской области. В автомобиле при досмотре обнаружены две лопаты, веревка и мешки. Полицейские предполагают, что злоумышленники везли труп закопать в лесу, пишет Газета.ru.

