СМИ раскрыли личность мужчины, чье тело выпало из багажника в Ленобласти
Личность мужчины, тело которого выпало из багажника автомобиля на трассе в Ленобласти, раскрыли журналисты портала 47news.
По их данным, был убит 50-летний Аркади Казинян из Еревана. Уточняется, что погибший жил в Петербурге с 1996 года, владел шиномонтажным бизнесом.
Известно, что водителя вместе с двумя пассажирами, пытавшихся скрыться в лесу, задержали. По сообщениям СМИ, мужчину убили гаражном кооперативе «Лагуна» в Калининском районе Петербурга.
Ранее сообщалось, что из автомобиля Mitsubishi Galant, врезавшегося в ограждение, выпало тело мужчины. Как сообщили правоохранители, владельцем транспортного средства является 57-летний жителю Оренбургской области. В автомобиле при досмотре обнаружены две лопаты, веревка и мешки. Полицейские предполагают, что злоумышленники везли труп закопать в лесу, пишет Газета.ru.
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