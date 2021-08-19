СМИ: Пятого беглеца из ИВС в Истре могли видеть в Подольске

В подмосковном Подольске видели мужчину, похожего на сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Известно, что накануне в подольскую полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что «видела в доме на одной из улиц Подольска мужчину, похожего на разыскиваемого Мавриди».

В минувшую среду, 19 августа стало известно о задержании четвёртого сбежавшего из ИВС в подмосковной Истре. Речь идёт об Александре Бутнару. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска в одном из посёлков Новгородской области, пишет RT.

Шесть дней свободы. Почему сдался один из сбежавших из ИВС в Истре

А 12 августа полицейские задержали третьего беглеца из изолятора временного содержания. Он сдался самостоятельно. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что сдавшийся полиции заключенный может рассчитывать на минимальное наказание в случае сотрудничества со следствием

А ранее стало известно о задержании в Подольске 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИзоляторПобегПодольскПолиция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры