СМИ: Пятого беглеца из ИВС в Истре могли видеть в Подольске
В подмосковном Подольске видели мужчину, похожего на сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Известно, что накануне в подольскую полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что «видела в доме на одной из улиц Подольска мужчину, похожего на разыскиваемого Мавриди».
В минувшую среду, 19 августа стало известно о задержании четвёртого сбежавшего из ИВС в подмосковной Истре. Речь идёт об Александре Бутнару. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска в одном из посёлков Новгородской области, пишет RT.
А 12 августа полицейские задержали третьего беглеца из изолятора временного содержания. Он сдался самостоятельно. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что сдавшийся полиции заключенный может рассчитывать на минимальное наказание в случае сотрудничества со следствием
А ранее стало известно о задержании в Подольске 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану, отмечает Ura.ru.
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