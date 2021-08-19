СМИ: Пятого беглеца из ИВС в Истре могли видеть в Подольске

В подмосковном Подольске видели мужчину, похожего на сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Известно, что накануне в подольскую полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что «видела в доме на одной из улиц Подольска мужчину, похожего на разыскиваемого Мавриди».

В минувшую среду, 19 августа стало известно о задержании четвёртого сбежавшего из ИВС в подмосковной Истре. Речь идёт об Александре Бутнару. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска в одном из посёлков Новгородской области, пишет RT.