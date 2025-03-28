СМИ: Пятилетний ребенок попал в больницу на 12 дней после возвращения из Египта

Пятилетний ребенок попал в больницу на 12 дней после отдыха в Египте, в его организм попал редкий паразит. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве. Мальчика мучили слабость, высокая температура, высыпания на коже и сильные боли в животе.

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Изначально врачи подозревали, что у маленького москвича аппендицит, однако гистологический анализ показал анкилостому — редкий вид глистов, который поражает легкие или пищеварительную систему. Они попадают в организм через кожу или во время заглатывания.

Заражение может привести к фатальным последствиям, однако ребенку удалось восстановиться — он стал активным после лечения в больнице, а в контрольных анализах анкилостома не обнаружилась.

Ранее главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что сегодня россияне легкомысленно относятся к путешествиям в экзотические страны, в частности, в Таиланд, где их поджидают многочисленные опасные заболевания, причем скарлатина — самое мягкое из них. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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