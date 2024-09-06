СМИ: Пять человек погибло в ДТП на автодороге Владикавказ-Моздок
6 сентября 202414:08
В результате столкновения двух автомобилей на автодороге Владикавказ-Моздок погибли пять человек, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Уточняется, что столкнулись легковой автомобиль «Киа» и фургон «Хонда». В одном из транспортных средств ехала семья из пяти человек, все они погибли. Другие пять пострадавших были доставлены в больницу.
Ранее пресс-служба республиканского МЧС сообщила, что грузовик, перевозивший урановые отходы, попал в ДТП в Киргизии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru