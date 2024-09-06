СМИ: Пять человек погибло в ДТП на автодороге Владикавказ-Моздок

В результате столкновения двух автомобилей на автодороге Владикавказ-Моздок погибли пять человек, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 «Нева» в Тверской области

Уточняется, что столкнулись легковой автомобиль «Киа» и фургон «Хонда». В одном из транспортных средств ехала семья из пяти человек, все они погибли. Другие пять пострадавших были доставлены в больницу.

Ранее пресс-служба республиканского МЧС сообщила, что грузовик, перевозивший урановые отходы, попал в ДТП в Киргизии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТППогибшие

Горячие новости

Все новости

партнеры