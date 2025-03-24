СК: В аварии в Крыму погибли шесть человек, еще 20 пострадали

Шесть человек погибли, двадцать пострадали в результате ДТП с автобусом в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Сегодня утром на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное в результате столкновения рейсового автобуса, который следовал из Аркадьевки в Симферополь, с грузовиком погибли шесть пассажиров автобуса», - рассказали в ведомстве.

Пострадали 20 человек, в числе которых восемь несовершеннолетних. Их доставили в крымские учреждения здравоохранения и оказывают необходимую помощь.

После аварии было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц. Правоохранители изымают путевую и сопровождающую документацию, назначены экспертизы.

Ранее в экстренных службах сообщали, что в ДТП в Крыму погибли шестеро, 21 человек пострадал, пишет RT.

