СМИ: пьяный мужчина затопил два этажа храма Христа Спасителя

По словам собеседника агентства, он пустил воду через пожарные рукава и затопил два подземных этажа, в том числе, библиотеку и кабинет администрации.

Источник отметил, что охранники задержали мужчину и передали его полиции. Позже выяснилось, что злоумышленник, на которого составили протокол о мелком хулиганстве, был неоднократно судим и проходил принудительное лечение.

Ранее крупный пожар в результате боевых действий начался во Всехсвятском ските Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР, сообщает RT.

