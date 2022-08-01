СМИ: пьяный мужчина затопил два этажа храма Христа Спасителя

Нетрезвый мужчина разбил стекло и забрался в храм Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина погиб, открыв стрельбу в храме Петербурга

По словам собеседника агентства, он пустил воду через пожарные рукава и затопил два подземных этажа, в том числе, библиотеку и кабинет администрации.

Источник отметил, что охранники задержали мужчину и передали его полиции. Позже выяснилось, что злоумышленник, на которого составили протокол о мелком хулиганстве, был неоднократно судим и проходил принудительное лечение.

Ранее крупный пожар в результате боевых действий начался во Всехсвятском ските Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР, сообщает RT.

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ФОТО: Дмитрий Коробейн�
ТЕГИ:АлкоголизмМоскваХрам Христа Спасителя
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