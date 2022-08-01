СМИ: пьяный мужчина затопил два этажа храма Христа Спасителя
Нетрезвый мужчина разбил стекло и забрался в храм Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, он пустил воду через пожарные рукава и затопил два подземных этажа, в том числе, библиотеку и кабинет администрации.
Источник отметил, что охранники задержали мужчину и передали его полиции. Позже выяснилось, что злоумышленник, на которого составили протокол о мелком хулиганстве, был неоднократно судим и проходил принудительное лечение.
Ранее крупный пожар в результате боевых действий начался во Всехсвятском ските Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+10 824 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 077 / сут.
- В России предложили запретить гражданам из недружественных стран усыновлять детей
- Байден заявил о готовности обсуждать с Россией замену договора СНВ-3
- СМИ: пьяный мужчина затопил два этажа храма Христа Спасителя
- СМИ: авианосная ударная группа ВМС США направилась в акваторию к юго-востоку от Тайваня
- На Украине заявили о прибытии немецких РСЗО Mars II
- Эксперт предрек Евросоюзу проблемы из-за Алжира
- Путин: Россия не намерена работать с недружественными странами себе в убыток
- Путин заявил, что Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО
- Врач рассказал, чем опасен выявленный у Чубайса синдром Гийена — Барре
- Хуснуллин спрогнозировал падение спроса на жилье на 10-20%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru