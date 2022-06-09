Мужчина погиб, открыв стрельбу в храме Петербурга

Мужчина погиб, открыв стрельбу в храме Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Между тем, по данным издания «Фонтанка», за жизнь мужчины все еще борются в реанимации.

По предварительным данным, больше никто не пострадал.

Отмечается, что мужчина, устроивший стрельбу, 1991 года рождения. Мотивы его действий пока неизвестны. Инцидент произошел в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте.



