Мужчина погиб, открыв стрельбу в храме Петербурга

Мужчина погиб, открыв стрельбу в храме Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Между тем, по данным издания «Фонтанка», за жизнь мужчины все еще борются в реанимации.

По предварительным данным, больше никто не пострадал.

Отмечается, что мужчина, устроивший стрельбу, 1991 года рождения. Мотивы его действий пока неизвестны. Инцидент произошел в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте.


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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:СтрельбаСанкт-Петербург
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