СМИ: пьяный мужчина угрожает взорвать жилой дом в Татарстане

Проживающая в городе Альметьевск женщина заявила полицейским, что местный житель угрожает взорвать дом, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Татарстану.

По данным полиции, мужчина пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения и стал угрожать взрывом. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в СМИ появилась информация, что из машины подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области были изъяты более 100 патронов к нарезному и гладкоствольному оружию, а также гранаты, охотничьи карабины и прочее.

