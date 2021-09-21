СМИ: пьяный мужчина угрожает взорвать жилой дом в Татарстане
Проживающая в городе Альметьевск женщина заявила полицейским, что местный житель угрожает взорвать дом, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Татарстану.
По данным полиции, мужчина пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения и стал угрожать взрывом. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее в СМИ появилась информация, что из машины подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области были изъяты более 100 патронов к нарезному и гладкоствольному оружию, а также гранаты, охотничьи карабины и прочее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru