СМИ: Путь беженцев из ЛНР оказался заминирован

Опасное устройство обнаружили под мостом в районе подконтрольного ЛНР Краснодона.

«Дорога, по которой везут беженцев, оказалась заминирована. Предварительно — там взрывное устройство», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, источник в правоохранительных органах уточнил, что по пути следования беженцев найден автомобиль со взрывчаткой.

«На путепроводе дороги Луганск — Краснодон, в районе Самсоновки, обнаружен заминированный автомобиль. Сейчас специалисты проверяют техническое средство, оценивают мощность взрывного устройства. Судя по всему, он битком напичкан взрывчаткой. На месте работают все службы», — отметил он.

С территории Донбасса эвакуируют прежде всего женщин, детей и пожилых. Только МЧС ДНР намерено планирует вывезти до 700 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».

