СМИ: Путь беженцев из ЛНР оказался заминирован
На пути следования эвакуированных беженцев в Краснодоне обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.
Опасное устройство обнаружили под мостом в районе подконтрольного ЛНР Краснодона.
«Дорога, по которой везут беженцев, оказалась заминирована. Предварительно — там взрывное устройство», — пояснил собеседник агентства.
Кроме того, источник в правоохранительных органах уточнил, что по пути следования беженцев найден автомобиль со взрывчаткой.
«На путепроводе дороги Луганск — Краснодон, в районе Самсоновки, обнаружен заминированный автомобиль. Сейчас специалисты проверяют техническое средство, оценивают мощность взрывного устройства. Судя по всему, он битком напичкан взрывчаткой. На месте работают все службы», — отметил он.
С территории Донбасса эвакуируют прежде всего женщин, детей и пожилых. Только МЧС ДНР намерено планирует вывезти до 700 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».
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