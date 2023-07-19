СМИ: против теннисиста Зверева выдвинуто обвинение в домашнем насилии

Против теннисиста Александра Зверева, выступающего за Германию, прокуратура Берлина выдвинула обвинение в домашнем насилии, сообщила газета Bild.

Медведев ответил на обвинения Зверева в нечестной игре

По данным издания, открытие уголовного дела против Олимпийского чемпиона Игр в Токио инициировала его бывшая подруга 29-летняя Бренда Патеа. По заявлению пострадавшей, Зверев неоднократно наносил ей телесные повреждения.

Как отмечается, у пары есть совместный ребенок – дочь Майла.

Прежняя подруга первой ракетки ФРГ Ольга Шарипова, также обвиняла спортсмена в насилии, но тогда дело завершилось судебным запретом. После чего, Шариповой было запрещено делать заявления на этот счет.

Ранее Александр Зверев назвал Даниила Медведева «одним из самых нечестных игроков», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ОбвинениеПрокуратураГерманияТеннисБольшой Теннис

Горячие новости

Все новости

партнеры