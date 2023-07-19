СМИ: против теннисиста Зверева выдвинуто обвинение в домашнем насилии
Против теннисиста Александра Зверева, выступающего за Германию, прокуратура Берлина выдвинула обвинение в домашнем насилии, сообщила газета Bild.
По данным издания, открытие уголовного дела против Олимпийского чемпиона Игр в Токио инициировала его бывшая подруга 29-летняя Бренда Патеа. По заявлению пострадавшей, Зверев неоднократно наносил ей телесные повреждения.
Как отмечается, у пары есть совместный ребенок – дочь Майла.
Прежняя подруга первой ракетки ФРГ Ольга Шарипова, также обвиняла спортсмена в насилии, но тогда дело завершилось судебным запретом. После чего, Шариповой было запрещено делать заявления на этот счет.
Ранее Александр Зверев назвал Даниила Медведева «одним из самых нечестных игроков», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru