СМИ: Против полежавших возле Вечного огня петербуржцев возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против двоих мужчин, полежавших возле «Вечного огня» в Колпино (Санкт-Петербург). Об этом сообщил портал 78.ru.

Россиянку приговорили к 450 часам работ за осквернение Вечного огня в Сочи

Сообщается, что в отдел полиции обратилась местная жительница, увидевшая фигурантов, которые лежали в сквере «Героев Ижорцев» на мемориале «Вечный огонь».

Против нарушителей возбудили дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Сейчас фигурантов разыскивают.

Ранее двоих жителей Юхновского района Калужской области приговорили к полутора годам принудительных работ за оскорбление памяти защитников Отечества. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Санкт-ПетербургУголовное ДелоПроисшествиеВечный Огонь

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