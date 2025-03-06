СМИ: Против полежавших возле Вечного огня петербуржцев возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против двоих мужчин, полежавших возле «Вечного огня» в Колпино (Санкт-Петербург). Об этом сообщил портал 78.ru.
Сообщается, что в отдел полиции обратилась местная жительница, увидевшая фигурантов, которые лежали в сквере «Героев Ижорцев» на мемориале «Вечный огонь».
Против нарушителей возбудили дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Сейчас фигурантов разыскивают.
Ранее двоих жителей Юхновского района Калужской области приговорили к полутора годам принудительных работ за оскорбление памяти защитников Отечества. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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