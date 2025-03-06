СМИ: Против полежавших возле Вечного огня петербуржцев возбудили уголовное дело

Сообщается, что в отдел полиции обратилась местная жительница, увидевшая фигурантов, которые лежали в сквере «Героев Ижорцев» на мемориале «Вечный огонь».

Против нарушителей возбудили дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Сейчас фигурантов разыскивают.

Ранее двоих жителей Юхновского района Калужской области приговорили к полутора годам принудительных работ за оскорбление памяти защитников Отечества. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

