СМИ: Против бортпроводников возбудили уголовное дело за контрабанду сигар

Сообщается, что преступление было совершено в начале декабря, когда фигуранты возвращались из трехдневного отпуска в Варадеро, воспользовавшись корпоративной скидкой на билеты.

Злоумышленники были задержаны таможенниками в «зеленом» коридоре Шереметьево. У одного из мужчин обнаружили 70 сигар H.Hupmann Habana стоимостью 180 тысяч рублей, у второго пассажира были найдены 80 сигар фирм H.Hupmann Habana и Habanos стоимостью свыше 130 тысяч рублей. Сигары относятся к подлежащим декларированию стратегически важным товарам.

Утверждается, что преступление было совершено задержанными уже не в первый раз. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее россиянку, которая пыталась ввезти в Россию из Китая ювелирные изделия и бриллианты на 5 млн рублей, задержали в аэропорту Шереметьево, правоохранители возбудили уголовное дело о контрабанде. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

