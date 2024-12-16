СМИ: Против бортпроводников возбудили уголовное дело за контрабанду сигар
Против двоих бортпроводников авиакомпании «Россия» возбудили уголовное дело по факту контрабанды десятков кубинских сигар, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».
Сообщается, что преступление было совершено в начале декабря, когда фигуранты возвращались из трехдневного отпуска в Варадеро, воспользовавшись корпоративной скидкой на билеты.
Злоумышленники были задержаны таможенниками в «зеленом» коридоре Шереметьево. У одного из мужчин обнаружили 70 сигар H.Hupmann Habana стоимостью 180 тысяч рублей, у второго пассажира были найдены 80 сигар фирм H.Hupmann Habana и Habanos стоимостью свыше 130 тысяч рублей. Сигары относятся к подлежащим декларированию стратегически важным товарам.
Утверждается, что преступление было совершено задержанными уже не в первый раз. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее россиянку, которая пыталась ввезти в Россию из Китая ювелирные изделия и бриллианты на 5 млн рублей, задержали в аэропорту Шереметьево, правоохранители возбудили уголовное дело о контрабанде. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru