В Шереметьево задержали россиянку с украшениями и бриллиантами на 5 млн рублей

Россиянку, которая пыталась ввезти в Россию из Китая ювелирные изделия и бриллианты на 5 млн рублей, задержали в аэропорту Шереметьево, правоохранители возбудили уголовное дело о контрабанде. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Как уточнили в ведомстве, фигурантка — 44-летняя женщина — пыталась пронести контрабанду в поясной сумке под верхней одеждой.

«Женщину таможенники остановили на "зеленом" коридоре. С помощью ручного металлодетектора они выявили под ее курткой 325 дорогостоящих изделий: серьги, браслеты, цепочки и драгоценные камни», — указали в ФТС.

Задержанная сообщила, что привезла украшения для своих знакомых. По факту контрабанды ценностей возбуждено уголовное дело, россиянке может грозить до 7 лет заключения и штраф до 1 млн рублей.

Ранее сотрудники ФТС и ФСБ задержали членов колумбийского картеля и изъяли у них 570 килограммов кокаина, который везли в страны Евросоюза, напоминает «Свободная пресса».

