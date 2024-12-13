В Шереметьево задержали россиянку с украшениями и бриллиантами на 5 млн рублей
Россиянку, которая пыталась ввезти в Россию из Китая ювелирные изделия и бриллианты на 5 млн рублей, задержали в аэропорту Шереметьево, правоохранители возбудили уголовное дело о контрабанде. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.
Как уточнили в ведомстве, фигурантка — 44-летняя женщина — пыталась пронести контрабанду в поясной сумке под верхней одеждой.
«Женщину таможенники остановили на "зеленом" коридоре. С помощью ручного металлодетектора они выявили под ее курткой 325 дорогостоящих изделий: серьги, браслеты, цепочки и драгоценные камни», — указали в ФТС.
Задержанная сообщила, что привезла украшения для своих знакомых. По факту контрабанды ценностей возбуждено уголовное дело, россиянке может грозить до 7 лет заключения и штраф до 1 млн рублей.
Ранее сотрудники ФТС и ФСБ задержали членов колумбийского картеля и изъяли у них 570 килограммов кокаина, который везли в страны Евросоюза, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru